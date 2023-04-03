Столтенберг: У НАТО розроблять багаторічну програму підтримки України

Міністри закордонних справ країн НАТО на своїй зустрічі, що розпочнеться 4 квітня, погодять старт розробки багаторічної програми підтримки для України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив на брифінгу в Брюсселі 3 квітня генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Столтенберг виступив напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

За його словами, міністри обговорять, як НАТО може посилити підтримку України, включаючи подальше зміцнення Збройних сил та підтримуючи перехід від радянського обладнання та озброєння до натовського.

"Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тож я очікую, що міністри погодяться почати роботу над розробкою багаторічної програми для України" , - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг також підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня.