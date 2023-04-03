Авдіївка-Мар'їнка: ворог має проблеми з боєприпасами, але продовжує штурм

Російські окупанти відчувають перебої в забезпеченні боєприпасами для штурмів, але продовжують завдавати серйозних авіаційних та артилерійських ударів на напрямку Авдіївка-Мар'їнка на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі марафону новин.

"Ворог намагається атакувати наші позиції між Авдіївкою та Мар’їнкою. Ці спроби не припиняються. Постійно ворог отримує, що називається, "на горіхи", але не полишає цих спроб. Слід зазначити, що ворог поніс досить значні втрати. Якщо брати статистику, наприклад, минулого тижня, і цього тижня навіть, то ворог дещо позбавився можливості атакувати. Немає в них тієї кількості техніки і, як вони самі зазначають, настала в них "дієта" з боєприпасами для штурмів".

За словами Дмитрашківського, той факт, що попри оголошену евакуації в Авдіївці продовжують залишатися люди (за даними ОВА, приблизно 1800 осіб), сковує дії Сил оборони. Також залишаються приблизно 8 дітей, яких місцеве населення продовжує ховати.

Ворог, не маючи успіху на полі бою, активно застосовує авіацію та ствольну і реактивну артилерію, просто стираючи населені пункти з лиця землі.