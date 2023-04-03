ЗМІ: Данія та Норвегія спільно передадуть Україні 8000 артснарядів

Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективної боротьби проти окупаційних військ РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у Міноборони Норвегії, пише Daha.

У відомстві зазначили, що Осло надасть 155-мм артилерійські снаряди, а Копенгаген — відповідні підривники до них.

"Україна відчуває значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія сприятиме цьому в міру можливості. Як для безпеки Європи, так і безпеки Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії" , — зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Там також наголосили, що ця допомога буде на додаток до переданих Данією САУ Caesar.

Крім того, Австралія планує протягом двох років поставити Україні 100 системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів. Про це повідомляє оборонна австралійська компанія Electro Optic Systems.

У контракт включено запасні частини та супутні послуги.

Системи дистанційного озброєння використовуються кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби та платформи та використовуватися для широкого спектра завдань. Вона забезпечуватиме повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.

17 країн Євросоюзу та Норвегія 20 березня підписали угоду про спільну закупівлю боєприпасів для України та своїх національних запасів. За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, йдеться про закупівлю 1 млн боєприпасів. Незабаром до цих країн приєдналася Іспанія.

24 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що загальна кількість країн-учасниць зросла до 20-ти.