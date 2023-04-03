Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини відвідали деокуповану Чернігівщину

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, що перебувають із візитом в Україні, в понеділок відвідали деокуповане село Ягідне Чернігівської області, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Пейчинович-Бурич і Габек здійснили візит на Чернігівщину разом із Володимиром Зеленським у межах його робочої поїздки.

Зазначається, що вони "оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів".

Згідно з офіційними даними, з-поміж 400 жителів села російські військові майже 370 утримували у підвалі місцевої школи впродовж 27 днів, з них одинадцятеро загинули.

Також у Ягідному постраждали всі 173 обійстя, з них 11 повністю зруйновані. Повністю були знищені будинок культури й фельдшерський пункт, зазнала руйнувань будівля школи.

Як повідомлялось раніше в понеділок, віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек прибув в Україну для політичних переговорів про відновлення України та співпрацю в енергетичному секторі.

Окремо до Києва прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, яка провела переговори з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.