До України з російського полону повернулися ще 12 людей

Україна домоглася звільнення з російського полону ще 10 військових та двох цивільних, серед них п'ятеро з важкими пораненнями, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя" , — йдеться в повідомленні.

Звільнені військові належать до ЗСУ, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Зазначається, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Натомість Росія вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.

Від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією.

24 березня Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених полонених, захоплених з початку повномасштабної війни, яких можливо було транспортувати.