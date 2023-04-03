Гендиректор МАГАТЕ у середу відвідає РФ, щоб обговорити ситуацію на ЗАЕС

У середу, 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вирушить до Росії. Зокрема, він має намір обговорити безпеку Запорізької атомної електростанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Представник МАГАТЕ повідомив, що Гроссі відвідає Калінінград.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках триваючих консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час війни" , - сказав представник агентства.

Запорізька АЕС окупована російськими військами з березня минулого року і зараз перебуває під управлінням російського атомного агентства "Росатом".

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Раніше Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.