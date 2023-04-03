Нардепи планують вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври
Понад 30 народних депутатів хочуть звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє сайт Верховної Ради.
Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.
Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє".
Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.
Довідково: Почаївська Успенська лавра — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.
Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".