Нардепи планують вигнати УПЦ МП ще й з Почаївської лаври

Понад 30 народних депутатів хочуть звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє".

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Довідково: Почаївська Успенська лавра — православний чоловічий монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область. Друга за розмірами після Києво-Печерської лаври. Монастир перебуває в оренді УПЦ МП.

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