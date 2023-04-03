Білий дім: США цього тижня надішлють новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати Америки на цьому тижні планують відправити до України новий пакет допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Sky News, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Що саме увійде в новий пакет наразі не відомо.

Однак Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу борьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 3 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд доларів.

До списку допомоги можуть увійти високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Нагадаємо, Україна домовилася з МВФ з приводу чотирирічного пакета фінансування на 15 млрд доларів.

Крім того, США мають намір передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги до вересня 2023 року.