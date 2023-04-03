Данілов про розпад Росії: це відбудеться протягом трьох-семи років
Захід повинен готуватися до розпаду та розвалу Росії, оскільки Радянський Союз раніше вже зазнав поразки, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.
За його словами, саміт російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном у березні підтвердив те, у що Україна давно вірила: Росія слабка і ризикує розвалитися на частини.
"Захід не знає Росії, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже йде", - заявив Данілов.
Він підкреслив, що розпад Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.
"Це історичний процес, а історію не зупиниш", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що економіка Росії починає розвалюватися.
Крім того, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс закликав демократичний світ не побоюватися розвалу РФ, а бути готовим до будь-якого сценарію цих подій.