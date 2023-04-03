Гаюн: Білорусь знову продовжила спільні військові навчання з Росією

Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією до 10 квітня, повідомляє Ділова столиця.

Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Так, 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані російські військові, продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 3 квітня:

️227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 08.04;

️Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 07.04;

️Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 08.04;

️Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 09.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 07.04;

️230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 10.04;

️174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 09.04;

️Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.04.

Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів. Білоруські військові покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Крім того, зазначимо, що сьогодні МО РБ оголосило про початок чергової перевірки боєздатності однієї зі сполук ЗС РБ. У рамках перевірки один із підрозділів буде виведено на полігони та різні ділянки місцевості. Терміни перевірки позначені як "протягом місяця".