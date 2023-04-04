ISW: Росіяни просуваються у центр Бахмута

Найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК "Вагнер" зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.

За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.

"ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового" , – наголосили в інституті.

В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.

3 квітня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські сили "юридично захопили" Бахмут. При цьому він визнав, що в західній частині міста залишаються українські війська.

Натомість речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої.