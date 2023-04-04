Генштаб: ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 8 танків

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже 175 690 військових, 3 627 танків, 6 999 ББМ та 2 277 ворожих безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 3627 (+8) од.

бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од.,

артилерійських систем – 2 697 (+3) од.,

РСЗВ – 528 (+1) од.,

засобів ППО – 280 (+0) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од.,

спеціальної техніки – 298 (+0) од.

Дані уточнюються.