Генштаб: ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 8 танків
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже 175 690 військових, 3 627 танків, 6 999 ББМ та 2 277 ворожих безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 3627 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од.,
- артилерійських систем – 2 697 (+3) од.,
- РСЗВ – 528 (+1) од.,
- засобів ППО – 280 (+0) од.,
- літаків – 306 (+0) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Дані уточнюються.