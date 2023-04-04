Розвідка Британії: Керівництво РФ шукає альтернативи "групі Вагнера"

Британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною "групі Вагнера" у війні проти України.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня, повідомляє Українська правда.

На думку аналітиків, РФ хотіла б поступово замінити іншими ПВК "групу Вагнера", яка відіграє значну роль у війні проти України – через напругу, що виникла між російським Міноборони і ватажком "вагнерівців" Євгенієм Пригожиним.

"Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з "групою Вагнера" за розмірами та боєздатністю" , – зазначають в огляді.

Британська розвідка допускає, що у Москві оцінили "зручність" використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.