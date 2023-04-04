Ексглава Держдепу США: майбутнє Росії залежить від перебігу війни

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео вважає, що майбутнє Росії залежить від перебігу війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє післявоєнної Росії, Помпео вказав на вирішальне значення того, як війна завершиться.



"Це (майбутнє Росії. - Ред.) залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни. – Ред.) досягнемо" , - сказав він.

На думку Помпео, після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, яка захистить світ, щоб подібне ніколи не сталося знову.

"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним" , - сказав колишній очільник Держдепу США.

Помпео також вважає, що для продовження підтримки Сполучених Штатів Україні слід припинити концентруватися на американських виборах і натомість продовжити демонструвати готовність боротися за свій суверенітет і проводити реформи.