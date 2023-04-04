Трепову вербували через телеграм і пообіцяли посаду в Києві – росЗМІ

Російський ресурс "Фонтанка" повідомляє, що Дар'я Трепова, яку затримали після вбивства пропагандиста Владлена Татарського, на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України, якщо вона передасть Татарському бюст. Дівчина запевняє, що нічого не знала про вибухівку, повідомляє Українська правда.

Ресурсу стали відомі подробиці допиту Трепової.



Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом.

Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".

Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським.

Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.

Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через "телєгу", розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника.

Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.

Щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми.

Дівчині придбали авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну.

Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане".

Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".