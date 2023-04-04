Розширення НАТО стало наслідком війни РФ проти України, - Столтенберг
Вступ Фінляндії до НАТО, а потім і Швеції стане історичною подією та прямим результатом вторгнення Росії до України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Президент Путін проголосив за мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше. Він отримує прямо протилежне... Сьогодні Фінляндія, а незабаром і Швеція стануть повноправними членами альянсу", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.