Сили оборони: Ворог втрачає логістику, з Маріуполя вивозять техніку
Російським окупаційним військам бракує логістики, щоб розгорнути бойові дії по всій лінії фронту, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону
"Чому ворог тримає угруповання військ на Запорізькому напрямку і не атакує? Слід пояснити: якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то йому не вистачить логістики. Противнику вже не вистачає логістики на 4-х основних напрямках, де він атакує. Якщо ще Запорізький напрямок (підключити), то ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне.
Проблема з цим уже відчутна, так з’явилась сьогодні інформація, що в Маріуполі ворог після численних попадань (ЗСУ –ред.) по складах боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів почав вивозити з Маріуполя техніку, боєприпаси…
Це призведе до ускладнення логістичних поставок боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів та ремонту техніки", - підкреслив Дмитрашківський.