Ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО

"Снарядний голод", про який говорив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, досить швидко закінчився; Росія подвоїла удари авіації та артилерії по Бахмуту. Про це йдеться в інтерв’ю з воїном Сил спеціальних операцій з позивним "Сокіл", повідомляє Українська правда.

"Проблем із боєприпасами у противника було достатньо, голова "Вагнера" заявляв, що у них боєприпасів немає, тому вони не можуть продовжувати штурми. Цей момент для нас був чудовим моментом, щоб здійснювати нальоти й засади на їхні підрозділи.

Але це все дуже швидко закінчилоь, їм підвезли боєкомплекти, артилерійські й авіаудари стали вдвічі сильнішими на даний момент" , - заявив "Сокіл".

За словами бійця ССО, ворожа артилерія працює без зупинки: обстріли не затихають ні на секунду. Літають також дрони (російські "Орлани"), які відстежують переміщення українських військ, і відразу противник завдає авіа або артилерійського удару в це місце.

В саме місто Бахмут окупанти відправляють цілі штурмові загони. Противник зазнає великих втрат, але на місце вбитих кидаються в бій нові сили, інколи навіть під час бою. Тобто загарбники йдуть "по головах" своїх же.

На думку "Сокола", "вагнерівці" використовують важкі наркотики, або якісь інші стимулятори, тому що під час боїв, незважаючи навіть на приліт снарядів за кілька десятків метрів, вони йдуть у бій, навіть не пригинаючи голови.

"Бували випадки, коли штурмували навіть без зброї, просто кількістю намагались задавити" , - описує події "Сокіл".

За словами воїна, не можна недооцінювати противника, який теж має свою "мотивацію", насаджену потужною російською пропагандою – знищення України.

Від цього геноциду дуже страждає й цивільне населення, якого, за різними підрахунками, залишається від 4 до 4,5 тисячі. Люди не мають ні води, ні світла. Через постійні обстріли в основному перебувають у підвалах, намагаються триматися українських військових.

Спецпризначенець зазначає, що ситуація в Бахмуті наразі є найбільш складною.