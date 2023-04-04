Глава МЗС Фінляндії підписав документ про вступ країни до НАТО

Глава МЗС Фінляндії підписав документ про вступ країни до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Церемонія відбулася перед камерами у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомляє Українська правда.

Хаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в цей час Туреччина передає держсекретарю США рішення про ратифікацію членства Фінляндії.

Ці кроки знімають останні бюрократичні перешкоди на шляху Фінляндії до НАТО і дозволять генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу офіційно запросити Фінляндію приєднатися до Альянсу. Очікується, що він це зробить незабаром.

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Після цього синьо-білий прапор країни піднімуть поряд із прапорами союзників. Він майорить між прапорами Естонії та Франції. Офіційна церемонія вступу Фінляндії до НАТО розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Фінляндія стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня після рекордно швидкого завершення процесу ратифікації вступу до оборонного союзу.

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