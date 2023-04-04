У ГУР вважають, що в ліквідації пропагандиста Татарського винен сам Путін
У Головному управлінні розвідки України вважають, що в ліквідації пропагандиста Владлена Татарського винуватий сам президент РФ Володимир Путін, повідомляє Українська правда.
Про це заявив офіційний представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин.
"Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить) на Путіні і на всьому його рашистському режимі, і за всі понад 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули через "прикру випадковість", чи отримали справедливий вирок від внутрішніх сил опору чи держави Україна".
Прогнозуючи перспективи для "інших Татарських", Юсов зазначив, що російським пропагандистам буде значно безпечніше в українських в'язницях, ніж в Росії.
Передісторія:
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін), ще 30 осіб отримали поранення.
- За підозрою у вбивстві російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
- Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.