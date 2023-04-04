Зеленський привітав Фінляндію та її президента зі вступом у НАТО

Президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію та її президента Саулі Нііністьо зі вступом до Північноатлантичного альянсу у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні" , – підкреслив Зеленський.

"Розраховуємо, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети" , – додав він.

Щиро вітаю Фінляндію й Президента @niinisto зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні. Розраховуємо, що Вільнюський #NATOSummit наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

Раніше президент говорив, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, у вівторок Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни. Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО.

Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.