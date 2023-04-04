США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

До складу пакету входять:

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела писало про плани виділити пакет для України на 2,6 млрд доларів. Очікувалося, що до нього увійдуть радари, боєприпаси для танків та бойових літаків, мостоукладачі та багато іншого.

Крім того, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі днями заявив, що Вашингтон поки не планує передавати ракети великої дальності ATACMS, але розглядає інші варіанти нарощування далекобійних можливостей України.