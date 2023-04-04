Суд відправив за ґрати підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

Басманний суд Москви ухвалив рішення про арешт Дарії Трепової на 2 місяці за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського, повідомляє Ділова столиця.

Засідання на прохання слідства було переведено у закритий режим із посиланням на "РБК".

Суд санкціонував арешт Трепової до 2 червня.

Кримінальний кодекс передбачає максимальне покарання за цією статтею до довічного позбавлення волі. Але жінкам воно не призначається, тому для неї можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років.

Суд відмовив захисту, який просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з арештом.

Як повідомлялось, 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист і бойовик терористичної "ДНР" Максим Фомін, більш відомий як військовий кореспондент Владлен Татарський.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство є результатом внутрішніх конфліктів. А речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила у загибелі пропагандиста Україну.

В ISW вважають, що президент РФ Володимир Путін може посилити цензуру в російському суспільстві, використавши смерть пропагандиста Максима Фоміна (Владлен Татарський) як привід.

Слідчий комітет РФ висунув звинувачення підозрюваної в теракті Дар'ї Треповій.