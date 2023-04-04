Столтенберг: Україна зможе приєднатися до альянсу після перемоги
Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Україна стане членом альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцяну", - зазначив Генсек.
За його словами, зважаючи на це члени НАТО зараз підтримують Україну і будуть робити це й надалі.
"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", - підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.
Крім того, сьогодні відбулась зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва.