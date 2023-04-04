Столтенберг: Україна зможе приєднатися до альянсу після перемоги

Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Україна стане членом альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцяну" , - зазначив Генсек.

За його словами, зважаючи на це члени НАТО зараз підтримують Україну і будуть робити це й надалі.

"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО" , - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва.