Білий дім: ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута

Сполучені Штати Америки бачать, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він зауважив, що ПВК "Вагнера" не шкодує своїх бійців і "фактично кидає їх у м’ясорубку".

"США бачать, як Росія зазнає "нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку", зокрема в Бахмуті" , - написав Селдін.

У Білому домі вважають, що керівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.

Фото: скріншот (twitter.com/jseldin)

Раніше повідомлялось, що Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу "Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.