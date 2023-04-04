Білий дім: ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута
Сполучені Штати Америки бачать, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.
Він зауважив, що ПВК "Вагнера" не шкодує своїх бійців і "фактично кидає їх у м’ясорубку".
"США бачать, як Росія зазнає "нищівних втрат... з тим, що війська Вагнера фактично кидають у м’ясорубку", зокрема в Бахмуті", - написав Селдін.
У Білому домі вважають, що керівництво групи "Вагнера" також демонструє неймовірну зневагу до своїх солдатів.
Раніше повідомлялось, що Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу "Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні.
У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.