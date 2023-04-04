ОГП: На Донеччині загинули 6 мирних жителів, ще семеро поранені

В Донецькій області 4 квітня від обстрілів росіян загинули 6 мирних мешканців і ще семеро отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 4 квітня 2023 року російські військові обстріляли населені пункти півночі Донецької області ракетами, артилерією та РСЗВ "Град".

В епіцентрі ударів опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку — гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району.

Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с. Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів.

Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

Як повідомлялось, російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Щонайменше шестеро людей загинули.