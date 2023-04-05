ISW: Кремль знову вдався до ядерного шантажу
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль знову вдається до ядерних погроз, щоб стримати західну військову допомогу Україні напередодні запланованого контрнаступу, повідомляє Українська правда.
Аналітики припускають, що Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.
У звіті нагадують, що Кремль оголосив 4 квітня, що Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів 5 квітня і візьмуть участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Москві 6 квітня.
Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу України.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки і розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів, і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні, надавши додаткову військову допомогу Україні 4 квітня.
Курім того, Кремль продовжує докладати зусиль, щоб неправдиво запевнити російську громадськість у тому, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
Основні висновки ISW за 4 квітня:
- Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.
- Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого Україною контрнаступу.
- Демонстративна реакція фінансиста групи "Вагнера" Євгена Пригожина на вбивство російського військового блогера Максима Фоміна свідчить про те, що Пригожин, ймовірно, вважає, що напад був частково спрямований проти нього самого.
- Кремль продовжує намагатися фальшиво запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
- У той же час влада РФ, ймовірно, намагається перекласти більшу відповідальність за розвиток російської промисловості на регіональні органи влади, щоб захистити себе від можливої критики щодо погіршення економічної ситуації в Росії.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Крім того, окупанти продовжують підготовку до очікуваного українського контрнаступу на південному напрямку.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що весняний призов у Росії йде за планом, просувається так швидко, як і планувалося, і вже завершився первинний призов на строкову військову службу.
- Російські окупаційні чиновники спростовують українські повідомлення про те, що російська окупаційна влада готує плани евакуації з окупованих регіонів України.
- Білоруські державні ЗМІ повідомили, що Комітет державної безпеки Білорусі заарештував двох чоловіків за підозрою у спробі терактів у Гродно.