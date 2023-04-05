Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 176 тисяч окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби українські оборони знищили близько 550 окупантів, 10 артилерійських систем, 6 ББМ, 6 безпілотників і 2 танки ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків – 3629 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од.,

артилерійських систем – 2 707 (+10) од.,

РСЗВ – 532 (+4) од.,

засобів ППО – 280 (+0) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од.,

спеціальної техніки – 299 (+1) од.

Дані уточнюються.