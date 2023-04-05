Зеленський приїхав з візитом у Польщу, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня вже приїхав у Польщу. Він незабаром зустрінеться із польським колегою Анджеєм Дудою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський вже перебуває в Польщі. Сьогодні український лідер буде розмовляти віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою" , - передає кореспондент радіостанції RMF FM.

Вказано, що об 11:00 за місцевим часом президент Анджей Дуда офіційно привітає Зеленського в президентському палаці, де розпочнеться марафон політичних консультацій: між главами держав, делегаціями, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський здійснить свій перший офіційний візит в Польщу від початку повномасштабної війни. Хоча він вже бував за цей період у країні транзитом під час міжнародних поїздок, але це не мало статусу офіційного візиту.