Ситуація в регіонах: Росіяни тероризують 9 областей

За даними обласних військових адміністрацій, російські війська продовжують завдавати удари по Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях, у Старобільську на Луганщині заселяються в порожні житла, повідомляє Українська правда.

На Луганщині південніше Кремінної росіяни минулої доби безуспішно намагалися атакувати. Ворожих обстрілів упродовж доби зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Діброва, Білогорівка.

"Окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так, у Старобільську вони використовують представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Це відбувається під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників" , – заявляє ОВА.

Ситуація в області залишається складною.

На Донеччині за минулу добу ворог здійснив 24 обстріли.

Постраждали населені пункти: Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, с. Ласточкине, с.Плещіївка, смт Очеретине, Бахмут, Костянтинівка, Миколаївка.

Пошкоджено 37 об’єктів, з яких 22 – житлові будинок (в тому числі 10 – багатоквартирних), школа, 2 лікарні, 2 магазини, господарська споруда, гараж, 4 цивільних автомобіля, кафе, СТО, автомийка.

За добу по області: 4 загиблих, 11 поранених.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

Миколаївська область: 4 квітня ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади.

Запорізька область: ​​за минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах: Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування.

Пункт пропуску на вільну територію досі не працює: окупанти не дають можливості проводити евакуацію мирного населення із захоплених територій – додає ОВА у Telegram.

Дніпропетровська область: у вівторок були обстріли Нікопольського району. Минулося без жертв, проте є руйнування. По Марганецькій громаді агресор цілив тричі. Ворожа артилерія понівечила 5 приватних будинків, побито господарські споруди, обірвана лінія електропередач.

Харківська область: на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе. У вівторок вдень із артилерії обстріляно с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено 2 житлових будинки, гараж та приватний автомобіль.

Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок.

Чернігівщина: 4 квітня – ракетний удар (із СУ-35 запущено ракети) по с.Печенюги Новгород-Сіверського району. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 споруд в 7 домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна лбдина дістала поранення.

Сумщина: впродовж вівторка росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської.

У Краснопільській громаді поранення отримала одна людина. Пошкоджено торгівельний заклад. Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач.