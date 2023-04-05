ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Збройні сили провели успішну контратаку біля населеного пункту Авдіївка на Донеччині, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Українські сили, ймовірно, провели контратаку на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту" , - стверджують аналітики.

У той же час, кажуть фахівці ISW, незрозуміло, чи українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальну операцію і згодом залишили цей район.

Також аналітики стверджують, що окупанти не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донеччини 4 квітня.