Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ
У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.
"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", - заявив Козицький.
За словами заступника голови Львівської облради Юрія Холода, відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.
Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі.
"Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області", - написав він.
Раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна.
"Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - підкреслив він.