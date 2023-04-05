Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору УПЦ МП ухвалюють рішення про перехід до Православної церкви України. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ" , - заявив Козицький.

За словами заступника голови Львівської облради Юрія Холода, відтепер храм називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі.

"Кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області" , - написав він.

Раніше мер міста Андрій Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна.