Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив , що 8 квітня у Києві завершиться опалювальний сезон.

За його словами, таке рішення міська влада ухвалила з огляду на погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок або завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла до будівель раніше" , - зазначив Кличко.