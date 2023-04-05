Федоров розповів, скільки БПЛА замовили у рамках UNITED24

За дев'ять місяців існування "Армія дронів" у рамках проекту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на більш ніж 4 млрд грн. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За 9 місяців проекту UNITED24 Армія дронів законтрактували 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Повністю трансформували доктрину використання БПЛА. Понад 7 тисяч військових пройшли навчання на операторів безпілотників" , - написав Федоров у соцмережах.

Федоров зазначив, що потужні дрони є конкурентною перевагою над росіянами.