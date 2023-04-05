Макрон застеріг країни від допомоги Росії у війні: станете її співучасниками

Кожен, хто підтримуватиме Росію у її війні проти України, стане її співучасником. Тобто ця країна автоматично стане порушником міжнародного права, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Франції Емануеля Макрона журналістам під час візиту в Пекін.

"Будь-хто, хто допоможе російському агресору у конфлікті, стане співучасником. З самого початку (війни - ред.) ми вирішили допомогти стороні, яка потерпає від нападу, і ми також чітко дали зрозуміти, що кожен, хто допомагає агресору, буде співучасником і порушить міжнародне право" , - сказав Макрон під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що президент Франції Емануель Макрон перебуває у Китаї із робочим. Під час якого він може спробувати залучити Пекін для прискорення завершення війни в Україні.

Також французький лідер висловив думку, що Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні через тісні зв'язки з Росією.