Зеленський: За загрози оточення Бахмута будуть відповідні рішення

Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою підтвердив, що ситуація у Бахмуті Донецької області – найскладніша. Ворог не контролює місто, рішення про відхід Сил оборони може бути прийняте за загрози великих втрат особового складу, повідомляє Українська правда.

"Там дуже дуже складна історія і щодня: то достатньо артилерійських снарядів, то дефіцит. Це відбувається щодня. Тобто успіх у якихось блоках Бахмута і ми йдемо вперед, чи його немає, і ми знову відходимо на позиції. Але. Ми знаходимося в Бахмут і ворог не контролює Бахмут - це ситуація на сьогодні.

Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно і для нього, і для мене головне – не втратити особовий склад.

Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці" , - заявив президент.

При цьому глава держави наголосив: чим швидше доїжджає до України відповідна амуніція від міжнародних партнерів, тим швидше Сили оборони відвойовуватимуть ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій лінії зіткнення.