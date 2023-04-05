Польща готова відправити Україні ще шість МІГів, — Дуда
4 літаки МіГ-29 вже відправлені в Україну, ще 4 відправляються, і Польща готова надіслати ще 6 таких літаків. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції у Варшаві зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.
Дуда повідомив, що чотири винищувачі було передано українським збройним силам в останні місяці і ще чотири зараз передаються, тобто лише вісім.
"Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще шість, які зараз готуються для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро", — сказав польський лідер.
Анджей Дуда також додав, що у Польщі ще залишаються МіГи, які пройшли модернізацію і зараз адаптовані до стандартів НАТО, насамперед з погляду зв'язку, питань, пов'язаних із можливістю виконувати, наприклад, місію повітряної поліції в рамках НАТО.
"Ці МіГи нам ще знадобляться, але вони будуть розведені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження… Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їхньої передачі буде потрібна згода союзників, насамперед США", — зазначив польський президент.