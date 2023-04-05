Польща готова відправити Україні ще шість МІГів, — Дуда

4 літаки МіГ-29 вже відправлені в Україну, ще 4 відправляються, і Польща готова надіслати ще 6 таких літаків﻿. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції у Варшаві зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Дуда повідомив, що чотири винищувачі було передано українським збройним силам в останні місяці і ще чотири зараз передаються, тобто лише вісім.

"Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще шість, які зараз готуються для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро" , — сказав польський лідер.

Анджей Дуда також додав, що у Польщі ще залишаються МіГи, які пройшли модернізацію і зараз адаптовані до стандартів НАТО, насамперед з погляду зв'язку, питань, пов'язаних із можливістю виконувати, наприклад, місію повітряної поліції в рамках НАТО.