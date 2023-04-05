У Туреччині хочуть відновити мирні переговори між Росією та Україною

Туреччина прагне як найшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu.

За його словами, влада Туреччини бачить, що сторони готуються до серйозного наступу у найближчі місяці. Однак і Україні й Росії варто повернутись до переговорів.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля для досягнення міцного миру, забезпечуючи кордон і територіальну цілісність України на якнайшвидше сісти за стіл переговорів" , - сказав Чавушоглу.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський вважає, що початок дипломатичних переговорів і фіксація закінчення війни може бути лише після того, як Росія без бою виведе війська з України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов заявили, що Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, але діалог неможливий з російським диктатором Володимиром Путіним.