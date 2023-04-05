Міноборони Болгарії: Росія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні

Міністерство оборони Болгарії у своєму звіті визначило військову агресію РФ як найбільш безпосередню загрозу глобальному миру і заявило, що російська армія вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Euractiv.

Міноборони оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил Болгарії за 2022 рік, і чимала частина документа присвячена російській агресії в Україні.

"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціального та економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні воєнні злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не тільки на Україну і регіон, але і в глобальному аспекті" , - йдеться у документі.

У звіті також згадується активізація російської підривної гібридної діяльності, кіберзагрози та використання Росією енергії як зброї. Також ідеться про зростання рівня ризиків у Чорноморському регіоні, на Кавказі, в Молдові та Білорусі.

Згідно зі звітом Міноборони Болгарії, війна призвела до збільшення масштабів російських гібридних диверсій проти країн НАТО і ЄС.

"Ці дії спрямовані насамперед на створення внутрішньополітичної дестабілізації та громадської опозиції; перешкоджання рішенням щодо зміцнення потенціалу стримування та оборони Альянсу; зменшення солідарності та підтримки України й надання своєчасної та ефективної військової допомоги; продовження залежності від російських поставок енергоносіїв" , - йдеться у звіті.

"Болгарія також стала об'єктом системних російських гібридних впливів, у тому числі через одностороннє припинення поставок газу, з метою впливу на суверенний національний процес прийняття стратегічних рішень" , - додається у звіті.

Деструктивну роль відіграли непрямі спроби Росії створити другу зону нестабільності, використовуючи існуючі проблеми і протиріччя на Балканах, пишуть автори документа.

"Зберігається потенціал дестабілізації Боснії і Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів боснійських сербів, підтримуваних Кремлем. Сильний російський вплив також зберігається в Сербії" , - йдеться у звіті.

У документі наголошується, що Болгарія солідарна з Україною і підтримує її законні зусилля та дії, спрямовані на протистояння російській воєнній агресії, зокрема шляхом надання військової допомоги.

Основні висновки звіту, присвяченого болгарській армії, пов'язані з необхідністю підвищення вимог до обороноздатності у зв'язку з фундаментально зміненим безпековим середовищем. Документ висновує, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.

Нагадаємо, результати дострокових виборів у Болгарії знову не дають підстав на створення міцної коаліції.

Такий сценарій загрожує політиці Болгарії щодо України, оскільки за умов відсутності коаліції країною керує технічний уряд, який призначає президент Румен Радев, що раніше скептично висловлювався щодо збройної підтримки Києва.