Другий найбільший банк Росії визнав рекордну шкоду через санкції

Російський банк ВТБ отримав чисті збитки у розмірі $9,57 млрд — це рекорд за всю історію банку, повідомляє Новое время.

Про це пише російський РБК.

Збиток за міжнародними стандартами досяг 612,6 млрд руб. Наголошується, що втрати банку стали рекордними за всю історію. При цьому, 2021 року російський банк отримав 186,3 млрд руб. прибутку.

Зазначається, що збитки за міжнародними стандартами виявилися нижчими через облік разового доходу в 165 млрд руб. від приєднання банку Відкриття у грудні 2022 року. Без цього фактора «органічний збиток» становив би близько 777 млрд руб.

У російському банку головними причинами шкоди назвали санкції, резерви, валютний курс та відсотковий ризик.

Зазначається, що ВТБ був одним із перших банків, які зіткнулися із санкціями рік тому. На той момент у Росії не діяли ліміти центробанку на зняття готівки.

Раніше повідомлялося, що європейська «дочка» російського ВТБ розпочала офіційну ліквідацію. Процес триватиме кілька років.