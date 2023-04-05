Зеленський про обмеження імпорту українського зерна до Польщі: ми знайшли вихід

Україна та Польща найближчим часом знайдуть розв'язання питання щодо надходження українського зерна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільної пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

За словами Зеленського, дане питання було обговорено на зустрічі. Щобільше, вже було знайдено певні рішення.

"Ми знайшли вихід. Думаю, що найближчими днями та тижнями розв'яжемо всі питання. Не може бути жодних питань та складнощів між такими близькими друзями як Польща та Україна" , - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Польща запровадить правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, аби імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.

Також у середу, 5 квітня, міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку. Це спричинено масовими протестами фермерів у зв'язку з постачанням зерна з України.