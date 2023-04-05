Польща погодила новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери, системи ППО, міномети, винищувачі МіГ-29 тощо, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський сказав на пресконференції для ЗМІ.

"Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, всього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили" , — сказав президент України.

Він зазначив, що йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, що "також для нас пріоритет", зокрема у форматі закупівель. Це, за словами Зеленського, посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.

"Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо" , — перерахував український президент.

Також, за словами Зеленського, з польською стороною обговорили створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів.

"Дуже предметні домовленості" , — зазначив він.

Перед цим президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж — нині доставляються. Крім того, країна готова надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.

Дуда розповів, що Польща передала Україні вже понад 300 танків, а також гаубиці Krab і "багато іншої техніки", зокрема зенітно-ракетні комплекси польського виробництва Piorun та інше, що є на озброєнні країни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, зустрівся у Варшаві зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.