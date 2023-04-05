Промова Зеленського та Дуди у Варшаві: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський виступає із спільною промовою з польським колегою Анджеєм Дудою у Королівському замку (Варшава), повідомляє РБК-Україна.

Сайт наводить їхні головні заяви.

​Польський президент згадав, як 23 лютого 2022 року відвідував Київ.

"Я довго розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Ситуація на той момент була надзвичайно драматичною. Ми вже тоді знали, що росіяни нападуть і розпочнеться повномасштабна війна" , - зазначив він.

За його словами, Україна захищається вже понад 400 днів, а Польща дотрималася слова про те, що на неї можна покластися.

Зазначимо, виступ організовано за ініціативи української сторони. З міркувань безпеки безпосередньо до лідерів допустили обмежену кількість глядачів. Решту охочих запросили на Замкову площу, для них встановили великі екрани.

Нагадаємо, сьогодні український президент перебуває з візитом у Польщі.

Ключова тема візиту - посилення української оборони. Також лідери України та Польщі обговорювали співпрацю в економіці, бізнесі, санкції проти Росії, транскордонний рух тощо.