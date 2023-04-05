У Брянській області РФ впав український легкомоторний літак, пілот затриманий

У середу, 5 квітня, у Брянській області Росії впав український легкомоторний літак, пілот був затриманий російськими силовиками, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Так, у Брянській області здійснив аварійну посадку український Аеропракт А-22 "Летюча лисиця". Він летів у бік нафтопроводу "Дружба". Ймовірно, для скидання бомби, повідомляє Mash.

За даними SHOT, А-22 був збитий зі стрілецької зброї — він отримав пошкодження і пілоту довелося здійснювати аварійну посадку.

Пілота було затримано співробітниками прикордонного управління ФСБ. У збитого пілота нібито при собі був автомат АКС-74У і він намагався втекти.

Зазначається, що затриманий пілот уже перетинав кордон РФ. Він нібито в парі з ще одним Аеропрактом намагався скинути бомбу на вежу мобільного зв'язку. Тоді літакам вдалося втекти.

Окрім того, з'явилися кадри допиту пілота. Він розповів, що летів на малій висоті у супроводі ще одного цивільного літака. Він не знав, що знаходиться над територією Росії.