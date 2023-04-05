У Брянській області РФ впав український легкомоторний літак, пілот затриманий
У середу, 5 квітня, у Брянській області Росії впав український легкомоторний літак, пілот був затриманий російськими силовиками, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Так, у Брянській області здійснив аварійну посадку український Аеропракт А-22 "Летюча лисиця". Він летів у бік нафтопроводу "Дружба". Ймовірно, для скидання бомби, повідомляє Mash.
За даними SHOT, А-22 був збитий зі стрілецької зброї — він отримав пошкодження і пілоту довелося здійснювати аварійну посадку.
Пілота було затримано співробітниками прикордонного управління ФСБ. У збитого пілота нібито при собі був автомат АКС-74У і він намагався втекти.
Зазначається, що затриманий пілот уже перетинав кордон РФ. Він нібито в парі з ще одним Аеропрактом намагався скинути бомбу на вежу мобільного зв'язку. Тоді літакам вдалося втекти.
Окрім того, з'явилися кадри допиту пілота. Він розповів, що летів на малій висоті у супроводі ще одного цивільного літака. Він не знав, що знаходиться над територією Росії.
"Завдання було сфотографувати місцевість і перевірити роботу української ППО. Тому їм видали броник і автомат — для безпеки. Прилади навігації відключили віддалено під час польоту. За завдання мав отримати 50 тисяч гривень. Сів через гвинт, що зламався, прикопав у землі зброю, боєприпаси і бронежилет — щоб не вбили свої ж. Після — був затриманий", — розповів пілот.