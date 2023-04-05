Туреччина у червні продовжить переговори зі Швецією щодо її членства в НАТО

Представники Анкари планують зустрітися з колегами зі Стокгольма у червні, щоб продовжити обговорення членства Швеції у НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю Anadolu заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Швеція ще не повністю виконала вимоги, щоб Туреччина ратифікувала її членство в Альянсі, і Анкара багато разів заявляла про це Стокгольму.

"Після того, як наш парламент схвалив членство Фінляндії в НАТО, ми домовилися провести наступну зустріч (зі Швецією - ред.) у перший або другий тиждень червня" , - заявив Калин, додавши, що у Швеції з червня набуває чинності новий антитерористичний закон, який стане прогресом у виконанні вимог Туреччини.

Він додав, що до 1 червня Стокгольм має виконати ще низку умов, але не уточнив, які саме.

"Ми не вважаємо правильними заяви на кшталт: "Швеція зробила свою частину, тепер черга Туреччини, Туреччина має зробити свою частину". Зрозуміло, які наші критерії та наші вимоги. Наскільки вони виконані, можна легко перевірити чисельно та фактично" , - додав він.

Варто зауважити, що Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не схвалили членство Швеції в Альянсі.

Нагадаємо, Фінляндія вчора, 4 квітня, офіційно стала членом НАТО.

Також ми писали, що сьогодні, 5 квітня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем обговорив членство своєї країни в НАТО з угорським та турецьким колегами.