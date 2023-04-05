ДПСУ: Росія планує перекинути частину військ з Білорусі на схід України

Російські окупанти планують переправити з Білорусі майже 2 тисячі своїв військових в Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить брифінг речника ДПСУ Андрія Демченка.

"Нам відомо, що наразі розпочалися заходи виведення частини російських військових на територію Росії з Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться.

За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тисяч військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій на сході України для посилення свого угрупування".

За словами речника прикордонників, в діях тих підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон з Україною, нічого не змінилося, і вони знаходяться на певній віддаленості від українського кордону.

Він додав, що на кордоні мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації:

"Ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній кордону, так і прикордонних ліній".

Демченко пояснив, що укріплення необхідне, щоб всі складові сил оборони мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напряму або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці.

Передісторія: