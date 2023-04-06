Зведення ГШ: В епіцентрі бойових дій – Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

За даними Генерального штабу ЗСУ, в епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби було відбито понад 60 атак противника.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка" , - йдеться у зведенні.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, противник здійснив обстріл населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Бессалівка та Волфіно Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Ненудне, Огірцеве, Зибіне та Бочкове на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фіголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крахмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямі противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне та Роздолівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати.

Також минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак супротивника на вказаній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар'їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. У той же час ворожі обстріли зазнали Новокалинова, Бердичі, Ласточкино, Авдіївка, Нетайлово, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Перемога.

На Шахтарському напрямі протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріл населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львівське, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У той же час Сили оборони знищили російський гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан" та "Supercam". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.