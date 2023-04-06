Генштаб: ЗСУ за добу знищили 390 окупантів та ворожий гелікоптер
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів, 7 013 бойових броньованих машин, 3 631 танк та 292 вертольоти.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 3631 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 714 (+7) од.,
- РСЗВ – 532 (+0) од.,
- засобів ППО – 281 (+1) од.,
- літаків – 306 (+0) од.,
- вертольотів – 292 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од.,
- спеціальної техніки – 302 (+3) од.
Дані уточнюються.