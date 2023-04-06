Генштаб: ЗСУ за добу знищили 390 окупантів та ворожий гелікоптер

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 176 630 солдатів, 7 013 бойових броньованих машин, 3 631 танк та 292 вертольоти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,

танків - 3631 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7 013 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 714 (+7) од.,

РСЗВ – 532 (+0) од.,

засобів ППО – 281 (+1) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

вертольотів – 292 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 (+1) од.,

спеціальної техніки – 302 (+3) од.

Дані уточнюються.