Міноборони Британії: Топ-військових РФ чекають звільнення через провали

Міністерство оборони Великобританії вважає, що на російських топ-військових чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у четвер, повідомляє Українська правда.

У відомстві зазначили, що, згідно з повідомленнями російських соцмереж, міністерство оборони Росії з ймовірністю звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угруповання військ в Україні. Мурадов очолив це угруповання після невдалої спроби РФ штурмувати Київ минулого року.

В останні місяці Східна група військ під командуванням Мурадова зазнала надзвичайно тяжких втрат, особливо під час погано продуманих наступів на Вугледар.

Ці невдалі операції викликали різку критику з боку різних коментаторів у Росії, зокрема і з боку військовослужбовців Мурадова.