Міноборони Британії: Топ-військових РФ чекають звільнення через провали
Міністерство оборони Великобританії вважає, що на російських топ-військових чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у четвер, повідомляє Українська правда.
У відомстві зазначили, що, згідно з повідомленнями російських соцмереж, міністерство оборони Росії з ймовірністю звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угруповання військ в Україні. Мурадов очолив це угруповання після невдалої спроби РФ штурмувати Київ минулого року.
В останні місяці Східна група військ під командуванням Мурадова зазнала надзвичайно тяжких втрат, особливо під час погано продуманих наступів на Вугледар.
Ці невдалі операції викликали різку критику з боку різних коментаторів у Росії, зокрема і з боку військовослужбовців Мурадова.
"На даний момент він є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, швидше за все, їх буде більше, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі" , - зазначили у британському міністерстві.