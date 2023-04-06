Вночі в районі мелітопольського аеродрому сталися вибухи – мер

Вночі 6 квітня вибухи в окупованому Мелітополі лунали в районі аеродрому, де розташована база російських військових. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів у районі захопленого аеродрому" , - заявив Федоров.

Інформацію про вибухи поширила й окупаційна адміністрація. Але вони запевняють, що "російська ППО" нібито збила "шість ракет Himars". Загарбники стверджують, що нібито збили всі ракети, і нібито жодних руйнувань та постраждалих немає.

Федоров також акцентував увагу на тому, що окупанти оперативно прозвітували про "влучне ППО", але він зазначив, що при цьому загарбники чомусь "відправили у бік аеродрому швидкі".

Законний мер Мелітополя додав, що втрати загарбників підраховують.